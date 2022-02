Planinka padla 130 metrov v globino in umrla

Nesreča se je po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje zgodila ob 14.19 na Stegovniku v tržiški občini. Posredovali so reševalci GRS Tržič, ki so planinko našli mrtvo. V večernih urah jo bodo prenesli v dolino.

Uprava za zaščito in reševanje poroča še od dveh nesrečah v gorah. Ob 12.34 si je turna smučarka na Kotovem sedlu v Ratečah poškodovala ramo. Gorski reševalci GRS Rateče in dežurna ekipa HNMP Brnik so poškodovano smučarko na kraju oskrbeli, helikopter Slovenske vojske pa jo je prepeljal v SB Jesenice.

Ob 15.23 si je pohodnica med potjo iz Ajdovščine proti Otliškem oknu v občini Ajdovščina poškodovala nogo. Reševalci GRS Tolmin, skupina Ajdovščina, so poškodovano pohodnico oskrbeli na kraju dogodka in jo nato prenesli do reševalnega vozila Nujne medicinske pomoči Ajdovščina. Prepeljali so jo v SB Šempeter pri Gorici.