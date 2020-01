Planinki se je uspelo ustaviti s cepinom, planinec zdrsnil v smrt

Kot smo že poročali, se je včeraj okoli tretje ure popoldne na območju Ojstrice smrtno ponesrečil 69-letni planinec. Nesrečnik je pri spuščanju po uhojeni poti od Male Ojstrice v smeri Korošice zdrsnil v snegu, je sporočil predstavnik PU Celje Marjan Strašek.

"Pri zdrsu mu je pomagala planinka, ki je hodila skupaj z njim, vendar sta skupaj zdrsnila v globino okoli 50 metrov. Planinki se je uspelo ustaviti s cepinom, poškodovani planinec pa je zdrsnil v globino še 50 metrov," je dodal.

Zaradi hudih poškodb je planinec umrl na kraju nesreče.

V reševalni akciji so sodelovali reševalci GRS Celje in helikopter Slovenske vojske. Policisti so o nesreči zbrali obvestila, opravili pa bodo tudi ogled kraja nesreče.

Če se tudi pozimi odpravljate v gore, potrebujete popolno zimsko opremo – cepin, dereze in čelado, ob obisku visokogorja tudi plazovni trojček. Pred vsako turo je treba preveriti stanje opreme, snežne razmere na območju, kamor se odpravljamo, in odprtost planinskih koč. Več o ustrezni opremi in pripravljenosti pa v članku z naslovom Opozorila pred zimskimi obiski gora: letos v naših gorah umrlo že 41 ljudi.