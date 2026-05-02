Črna kronika

Planinko ugriznil modras

Žirovnica, 02. 05. 2026 19.04 pred 15 minutami 2 min branja 1

K.H. STA
Modras

Na Malem vrhu v občini Žirovnica je planinko ugriznil modras. Radovljiški gorski reševalci so poškodovanki na kraju nudili prvo pomoč, helikopter z dežurno ekipo Gorske reševalne službe Brnik pa jo je prepeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje.

O ugrizu modrasa so bile interventne službe obveščene danes okoli 16. ure.

Več informacij o poškodovani za zdaj ni znanih.

V Sloveniji so lani poleti po več desetletjih prvič obravnavali ugriz modrasa s smrtnim izidom. Vodja centra za toksikologijo in farmakologijo v UKC Ljubljana Miran Brvar je tedaj pojasnil, da ob ugrizu modrasa običajno začutimo bolečino, na mestu ugriza imamo dve vbodni ranici, iz katerih se cedi kri, ranica pa je lahko tudi samo ena ali pa jih je več, če nas je kača ugriznila večkrat.

Predel, kjer je prišlo do ugriza, oteče, pojavi se močna bolečina, ki se nato širi navzgor po telesu. Pojavijo se tudi sistemski znaki zastrupitve, kot so slabost, bruhanje, bolečina v trebuhu, težko dihanje, znojenje, znižanje krvnega tlaka, motnje ritma srca in izguba zavesti.

Vsi, ki jih ugrizne kača, po besedah Brvarja ne potrebujejo protistrupa, saj lahko kača spusti samo manjšo količino strupa in povzroči le lokalno oteklino. Če pa se oteklina širi ali se pojavijo tudi sistemski znaki, bolniki dobijo protistrup, običajno v nekaj urah po ugrizu.

Ljudem, ki jih ugrizne kača, na UKC priporočajo, da čim prej poskrbijo za lastno varnost, torej da kače ne skušajo odgnati, slikati ali loviti, nato pa čim hitreje pokličejo pomoč na številko 112 in mirujejo. Rano je treba očistiti, narahlo poviti, ne priporočajo pa močne podveze nad njo. Iz roke je treba tudi odstraniti prstane, zapestnico in podobno, saj lahko močno odteče.

V Sloveniji imamo po besedah Brvarja dovolj zalog protistrupa za ugriz modrasa ali gada, in sicer za okoli 20 ugrizov. Lociran pa je v UKC Ljubljana in UKC Maribor.

JanezNovak13
02. 05. 2026 19.23
Vse dobro ji želim.
