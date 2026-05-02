Planinko ugriznil modras

O ugrizu modrasa so bile interventne službe obveščene danes okoli 16. ure.

Več informacij o poškodovani za zdaj ni znanih.

V Sloveniji so lani poleti po več desetletjih prvič obravnavali ugriz modrasa s smrtnim izidom. Vodja centra za toksikologijo in farmakologijo v UKC Ljubljana Miran Brvar je tedaj pojasnil, da ob ugrizu modrasa običajno začutimo bolečino, na mestu ugriza imamo dve vbodni ranici, iz katerih se cedi kri, ranica pa je lahko tudi samo ena ali pa jih je več, če nas je kača ugriznila večkrat.

Predel, kjer je prišlo do ugriza, oteče, pojavi se močna bolečina, ki se nato širi navzgor po telesu. Pojavijo se tudi sistemski znaki zastrupitve, kot so slabost, bruhanje, bolečina v trebuhu, težko dihanje, znojenje, znižanje krvnega tlaka, motnje ritma srca in izguba zavesti.