Plaz v Avstriji zasul tri smučarje, pogrešan še 28-letnik

Snežni plaz je pri kraju Lech v avstrijski deželi Predarlsko v soboto terjal najmanj tri smrtne žrtve, četrto osebo še pogrešajo. Štirje nemški smučarji so po prvih izsledkih policije smučali na zaprti progi, ko jih je zasul plaz.

Smučarje so začeli iskati šele v soboto zvečer, potem ko se niso vrnili domov. Našli so jih okoli 23. ure, ko jim ni bilo več pomoči. Iskalne akcije za pogrešanim 28-letnim smučarjem trenutno ne morejo nadaljevati, saj je nevarnost snežnih plazov prevelika. Umrli so bili stari 32, 36 in 57 let.

Razmere v Avstriji so se po obilnem sneženju v preteklih dnevih sicer nekoliko umirile, a danes že pričakujejo novo obilno pošiljko snega. V Predarlskem in na vzhodu Tirolske znova pričakujejo, da se bo snežna odeja odebelila za dodaten meter, v gorah tudi do dva metra. Ponekod bi lahko sneg prehajal v dež. Avstrijski vremenoslovci napovedujejo umiritev razmer šele v torek, za sredo napovedujejo celo sonce.

Na Tirolskem in Predarlskem so znižali stopnjo nevarnosti pred snežnimi plazovi na 3. stopnjo, a oblasti opozarjajo, da so zunaj urejenih snežnih prog razmere še vedno kritične. Nevarnost pred plazovi ostaja na delih Zgornje Avstrije velika, večinoma pa so jo znižali na znatno. Na Spodnjeavstrijskem in avstrijskem Štajerskem pa za nekatera gorata območja velja 4. stopnja nevarnosti pred snežnimi plazovi.