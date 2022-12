Plaz v nedeljo odnesel dva planinca, oba sta huje poškodovana

Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje se je nesreča zgodila okoli 12.20, šlo pa je za dva tuja planinca. Posredovali so gorski reševalci GRS Celje, ki so v zelo težkih razmerah peš dostopili do mesta nesreče, oskrbeli oba poškodovana planinca in ju prenesli v Logarsko dolino ter ju predali reševalcem NMP Mozirje in NMP Velenje, ki so ju prepeljali v nadaljnjo oskrbo v celjsko bolnišnico.

"Na ture v zimskih razmerah se dobro pripravite," ob tem opozarjajo gorski reševalci. Kot pravijo je pomembno, da imajo planinci zimsko opremo kot so dereze, cepin, plazovni trojček in da jo znajo tudi uporabljati.

Vsem, ki hoje v gore pozimi niso vešči, svetujejo obisk tečajev Varno v gore pozimi, ki jih organizirajo Planinska zveza Slovenije, Združenje gorskih vodnikov Slovenije in društva GRS po Sloveniji.