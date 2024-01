Plaz nad Tolminom: tovornjakar zadnji trenutek speljal, bagrist zgrmel po brežini

Kot so sporočili, je bila Policija nekaj minut pred 11.00 obveščena, da se je nad lokalno cesto iz Zatolmina proti planini Polog (občina Tolmin) sprožil večji plaz. Ugotovili so, da sta 26-letni voznik delovnega stroja in voznik tovornega vozila tik pred nesrečo čistila cesto oziroma odvažala večjo količino kamnitega materiala s podora ob vozišču. Pred dobrima dvema tednoma oziroma 7. januarja 2024 se je namreč iz kamnite brežine na omenjenem območju odlomila večja skala in več kubičnih metov manjšega kamnitega materiala. Vzdrževalci ceste so večjo skalo takrat razbili s pomočjo delovnega stroja in kamniti material odložili ob vozišču ter tako omogočili prevoznost ceste.

Med včerajšnjim izvajanjem del okoli 10.50 se je sprožil večji plaz, ki se je odtrgal s strme brežine približno sto metrov nad cesto. Voznik tovornjaka je pravočasno zaznal premikanje brežine in sunkovito zapeljal v smeri planine Polog in se izognil, da bi plaz odnesel vozilo s ceste, je pa del plazu zadel zadnji del tovornjaka in ga poškodoval. Manj sreče je imel voznik bagra, saj je plaz bager zadel in ga prevrnil po brežini pod cesto, kjer se je po približno 100 metrih prevračanja ustavil ob bližnjih drevesih. Med prevračanjem je iz kabine bagra padel voznik in se predvidoma lažje poškodoval. Kasneje je poiskal zdravniško pomoč v ZD Tolmin, kjer je bil po nudeni zdravniški oskrbi odpuščen v domačo nego.