Plezalec zdrsnil v globino, soplezalca rešili s helikopterjem

Ob 12.54 je na grebenu proti Savinjskemu sedlu v občini Solčava plezalec zdrsnil v globino. Padca ni preživel, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Njegov soplezalec je ostal nepoškodovan na grebenu.

Gorski reševalci GRS Celje in dežurna ekipa GRS z Brnika so s helikopterjem Slovenske vojske so pomočjo vitla rešil nepoškodovanega plezalca in tako njega kot pokojnika prepeljali v dolino.