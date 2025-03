Plezalka zdrsnila v globino in umrla, njen soplezalec hudo poškodovan

Kot so sporočili iz Policijske uprave Kranj, se je nesreča na območju Grintovca v Kamniško-Savinjskih Alpah zgodila v soboto malo pred 11. uro.

"Po podatkih s katerimi razpolagamo sta plezalca v alpinistični navezi plezala alpinistično smer Grintovčev steber. Med plezanjem je 35-letni plezalki na višini okoli 2000 metrov zdrsnilo in je padla v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrla. 41-letni soplezalec v alpinistični navezi je bil v dogodku hudo telesno poškodovan," so pojasnili kranjski policisti. Dodali so še, da sta bila plezalca primerno opremljena.

Na kraju so posredovali reševalci Gorske reševalne službe Jezersko in dežurna posadka GRZS Helikopterske nujne medicinske pomoči s policistom gorske policijske enote. Ti so poškodovanega plezalca s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v bolnišnico, truplo plezalke pa v dolino.

"Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah tega dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo," so še zapisali v PU Kranj.

Policisti so ob tem znova opozorili, da so razmere v gorah še vedno nevarne, saj je v gorah še vedno zima. Na severnih in senčnih pobočjih je sneg trd in poledenel, zato na teh delih velja še posebna previdnost. Obiskovalcem gora svetujejo, da se pred odhodom v gore pozanimajo o trenutnih razmerah, turo prilagodijo svojim psihofizičnim sposobnostim in da sprejemajo preudarne odločitve.