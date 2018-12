Na cesto s povsem razcefrano pnevmatiko

Voznik tovornjaka je imel na svojem vozilu povsem uničeno pnevmatiko, to pa se mu ni zdel zadosten razlog, da vožnje ne bi nadaljeval. Policisti so ga namreč ustavili, ko je nameraval s parkirišča pred mejnim prehodom Dolga vas zapeljati na avtocesto. Namero so mu preprečili in mu naložili tudi 1200 evrov globe. Podobnih "junakov" je na naših cestah, žal, veliko.

Povsem uničena pnevmatika slovaškega tovornjakarja. FOTO: PU Murska Sobota Neverjetno je, s kakšnimi pnevmatikami se posamezni vozniki odpravijo na pot. Med njimi pa si brez dvoma posebno omembno zasluži 35-letni voznik tovornjaka slovaških registrskih številk, ki so ga včeraj v Dolgi vasi ustavili lendavski policisti. Pnevmatiko na zadnji desni osi vozila je imel povsem uničeno, kar pa se mu ni zdel dovolj dober razlog, da vožnje ne bi nadaljeval. S parkirišča pri mejnem prehodu se je nameraval vključiti na avtocesto Pince–Ljubljana, a so bili policisti drugačnega mnenja. Vozilo so izločili iz prometa, vozniku in prevozniku pa izrekli globo v višini 1120 evrov, je sporočila predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš. Policisti so vozilo izločili iz prometa. FOTO: PU Murska Sobota Sicer pa je tovrstnih brezvestnežev na naših cestah, žal, veliko. Pred časom smo tako poročali o izsledkih nadzora nad tovornjakarji, ki so ga policisti opravljali na Karavankah. Eden je imel na vozilu tako izrabljeno pnevmatiko, da na njej ni bilo več profila. Pot so mu dovolili nadaljevati, šele ko jo je zamenjal. Pnevmatika na tovornem vozilu, ki so ga policisti ustavili med avgustovskim nadzorom na Karavankah. FOTO: PU Kranj Policista s PU Koper pa sta pretekli mesec med kontrolo prometa na avtocesti ustavila voznika, ki je vozil s hitrostjo 170 km/h. 45-letnik iz Trbovelj je bil pod vplivom alkohola, na vozilu pa je imel tudi povsem uničeno zadnjo pnevmatiko. Policista sta kršitelju odredila pridržanje do streznitve. Voznik iz Trbovelj je po avtocesti divjal s takšno pnevmatiko. FOTO: PU Koper