Po 70 metrih prevračanja pristal na kolesih

Sreča v nesreči – z avtomobilom se je prevračal po strmini in pristal na kolesih (slika je simbolična).

70-letni moški se je peljal iz Cirkulan proti Malemu Okiču. V Pristavi je zaradi vožnje preblizu desnemu robu zapeljal z vozišča. Voznik se je približno 70 metrov prevračal po strmini navzdol in na travniku pristal na kolesih, ob tem pa je utrpel lahke poškodbe. Ponesrečencu so iz vozila pomagali gasilci, reševalci pa so ga nato odpeljali v SB Ptuj. V nesreči je bil edini udeleženec.

Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje in izdali plačilni nalog, saj je imel v organizmu 0,58 mg/l alkohola, so sporočili s PU Maribor.