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Črna kronika

Po anonimni prijavi hišna preiskava: zasegli večjo količino konoplje

Postojna, 19. 10. 2026 20.47 pred 54 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.H.
Zaseg konoplje v Postojni

Postojnski policisti so 45-letnemu moškemu z območja Postojne med hišno preiskavo zasegli večjo količino snovi ter rastlinskih delov, za katere utemeljeno sumijo, da gre za konopljo in njene derivate. Osumljenca bodo kazensko ovadili.

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Koper, so postojnski policisti na podlagi odredbe Okrajnega sodišča v Postojni danes ob 12.20 opravili hišno preiskavo stanovanjske hiše in pripadajočih zunanjih površin pri 45-letnemu osumljencu z območja Postojne. Postopek so sprva uvedli zaradi suma proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Sicer pa so policisti Policijske postaje Postojna pri osumljenemu zasegli 192 svežih vej s cvetovi zelene barve, večjo količino posušenih delcev zeleno-rjave barve, štiri PVC-zavojčke z grudasto snovjo rjave barve in posodi z gosto snovjo rjave barve, so navedli. Njihovo sestavo bodo potrdili z nadaljnjimi analizami, a po utemeljenih sumih gre za konopljo in njene derivate.

Zaradi količine in naravo zaseženih snovi so obvestili Okrožno državno sodišče Koper, preiskavo pa so že razširili v kazenski postopek.

Za sodelovanje in posredovanje informacij pa se zahvaljujejo občanom. "Tudi anonimne prijave pomembno prispevajo k odkrivanju prekrškov in kaznivih dejanj ter k večji varnosti skupnosti," so zapisali. Občane pozivajo, da jih o vseh sumih kaznivih ravnanj obveščajo še naprej.

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KOMENTARJI1

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pinč pančev
19. 10. 2026 21.50
Spravte se raj na goloba....zeliščarji so nič prot njemu
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