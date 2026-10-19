Po anonimni prijavi hišna preiskava: zasegli večjo količino konoplje

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Koper, so postojnski policisti na podlagi odredbe Okrajnega sodišča v Postojni danes ob 12.20 opravili hišno preiskavo stanovanjske hiše in pripadajočih zunanjih površin pri 45-letnemu osumljencu z območja Postojne. Postopek so sprva uvedli zaradi suma proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Sicer pa so policisti Policijske postaje Postojna pri osumljenemu zasegli 192 svežih vej s cvetovi zelene barve, večjo količino posušenih delcev zeleno-rjave barve, štiri PVC-zavojčke z grudasto snovjo rjave barve in posodi z gosto snovjo rjave barve, so navedli. Njihovo sestavo bodo potrdili z nadaljnjimi analizami, a po utemeljenih sumih gre za konopljo in njene derivate.

Zaradi količine in naravo zaseženih snovi so obvestili Okrožno državno sodišče Koper, preiskavo pa so že razširili v kazenski postopek.

Za sodelovanje in posredovanje informacij pa se zahvaljujejo občanom. "Tudi anonimne prijave pomembno prispevajo k odkrivanju prekrškov in kaznivih dejanj ter k večji varnosti skupnosti," so zapisali. Občane pozivajo, da jih o vseh sumih kaznivih ravnanj obveščajo še naprej.