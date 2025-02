Po avtocesti 205 kilometrov na uro

Nekaj pred 10. uro so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila BMW, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 205 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 75 km/h. 38-letnemu vozniku so zaradi kršitve cestno-prometnih predpisov izdali plačilni nalog v višini 1200 evrov in izrekli devet kazenskih točk, so sporočili s PU Novo mesto.