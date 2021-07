Bežali pred policisti: voznik se je smrtno ponesrečil, dva poškodovana

Na območju Čateža ob Savi so policisti ustavljali voznika osebnega avtomobila BMW italijanskih registrskih oznak. Ta ni ustavil, temveč je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo. Zapeljal je na avtocesto proti Ljubljani in na odseku, kjer potekajo vzdrževalna dela, trčil v ograjo. Voznik, 36-letni Pakistanec, je na kraju nesreče umrl. Njegova sopotnika, prav tako oba državljana Pakistana, stara 28 oziroma 20 let, pa sta poškodovana in so ju prepeljali v bolnišnico.

icon-expand O prometni nesreči so policisti obvestili preiskovalno sodnico in okrožnega državnega tožilca, ki sta se udeležila ogleda prometne nesreče. FOTO: POP TV Nekaj pred eno uro zjutraj so brežiški policisti med opravljanjem nalog na območju Čateža ob Savi ustavljali voznika osebnega avtomobila BMW italijanskih registrskih oznak, je sporočila Alenka Drenik s Policijske uprave (PU) Novo mesto. "Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo. Zapeljal je na avtocesto v smeri proti Ljubljani, potem pa na odseku, kjer potekajo vzdrževalna dela, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo," je potek dogodkov razkrila Drenikova. Po njenih besedah je 36-letni voznik, državljan Pakistana, zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, 28-letni državljan Pakistana, ki je sedel na zadnjem sedežu, je bil huje poškodovan, 20-letni državljan Pakistana, ki je sedel na prednjem sedežu, pa je utrpel lažje poškodobe. "Oba so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. O prometni nesreči so policisti obvestili preiskovalno sodnico in okrožnega državnega tožilca, ki sta se udeležila ogleda prometne nesreče," je še povedala Drenikova. icon-expand