Po avtocesti drvel s hitrostjo 246 km/h

Včeraj dopoldne se je na avtocesti pri Slovenski Bistrici na stacionarni radar ujel romunski državljan, ki je drvel s kar 246 kilometri na uro, je sporočila predstavnica mariborske policijske uprave Anita Kovačič Čelofiga.

Ustavili so ga policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Maribor in mu izrekli globo v višini 1200 evrov, k temu pa so dodali še devet kazenskih točk.