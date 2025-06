Po avtocesti peljal v nasprotno smer in oplazil več vozil

Več voznikov je včeraj po 17. uri policijo obvestilo o vožnji v nasprotno smer po avtocesti med Kozino in Divačo, je sporočila predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.

"Eden od voznikov nas je v tem času poklical in prijavil, da mu je nasproti pripeljal voznik osebnega avtomobila Ford Puma, nemške registracije, oplazil njegovo vozilo, zatem pa pospešeno peljal naprej. Kmalu zatem je kršitelj obrnil vozilo in zapeljal proti Kopru, oškodovanec pa je zapeljal za njim in policistom sporočal lokacijo," je še dodala.

Policija je ugotovila, da je voznik na avtocestnem priključku Kozina namesto proti Kopru zapeljal proti Ljubljani. Tu je oplazil nasproti vozeči avtomobil nemškega državljana, takoj po trčenju je obrnil in začel voziti v pravo smer proti Kopru. Na tej relaciji je oplazil še eno vozilo nemškega državljana in vozilo slovenskega državljana pri Bertokih, je pojasnila Leskovčeva.

Vozilo so policisti izsledili in ustavili na Belvederju. Vozil ga je 78-letni državljan BiH z urejenim bivanjem v Nemčiji. Odredili so mu strokovni pregled, zatem pa je zdravnica odredila zanj hospitalizacijo. Sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje nevarne vožnje.