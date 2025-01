Po avtocesti s hitrostjo 183 km/h

Policisti Postaje prometne policije Celje so med nadzorom prometa na avtocesti zaznali več prekoračitev hitrosti. Izstopajoč je bil voznik osebnega vozila, ki je pri omejitvi hitrosti 130 km/h vozil s hitrostjo 183 km/h. Kršitelju so izdali plačilni nalog. Poleg globe so mu izrekli še tri kazenske točke.