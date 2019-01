Po avtocesti v napačno smer in v nasproti vozeče vozilo

Na avtocesti A1 Maribor–Šentilj (med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji) se je sinoči okoli 20.30 zgodila prometna nesreča, zaradi katere je bila avtocesta nekaj časa zaprta za ves promet.

Nesreča se je zgodila nekoliko naprej od cestninske postaje Dobrenje, trčila sta dva osebna avtomobila, je sporočil predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Maribor Miran Šadl. Po prvih ugotovitvah naj bi eno od vozil po avtocesti vozilo v nasprotni smeri.

Po dozdajšnjih podatkih sta bili v prometni nesreči udeleženi dve osebi. Obe sta bili lažje poškodovani. Eden od voznikov je ostal v vozilu ukleščen in so ga iz

vozila reševali gasilci. Na kraju so bili tudi reševalci in policisti.

V nesreči so posredovali gasilci GB Maribor in reševalci NMP Maribor. "Okoli 20.30 smo preko regijskega centra za obveščanje prejeli obvestilo o čelnem trčenju na avtocesti med Mariborom in Šentiljem. V intervenciji je sodelovalo osem gasilcev, izvozili smo s tremi vozili," je za 24ur.com pojasnil vodja intervencije Tadej Pišek iz Gasilske brigade Maribor.

Gasilci so zavarovali kraj dogodka, osebni vozili (Renault Clio in Volkswagen Golf) sta bili po besedah vodje intervencije približno 200 metrov stran. Voznico osebnega avtomobila VW Golf - starejšo žensko - pa so morali gasilci s tehničnim posegom rešiti iz poškodovanega vozila. Tudi drugemu vozniku so nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP. Na obeh vozilih so odklopili akumulatorja in nevtralizirali iztekle motorne tekočine na vozišču. Reševalci NMP Maribor so nato oba voznika oskrbeli na kraju in ju prepeljali v UKC Maribor, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Posledice nesreče so odstranili po dobrih dveh urah, okoli 23. ure je bila avtocesta znova v celoti odprta. Policisti so vzroke prometne nesreče sinoči ob koncu redakcije še vedno preiskovali.