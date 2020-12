Po avtocesti vozil pet kilometrov s prazno pnevmatiko

Policisti Specializirane enote za nadzor državne meje Generalne policijske uprave, ki svoje naloge izvajajo tudi na avtocestnem omrežju v notranjosti države, so včeraj okrog poldneva, na avtocesti A1, v bližini Šempetra v Savinjski dolini, ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke Audi A6, španskih registrskih oznak. Kot so sporočili s PU Maribor, voznik audija modrih luči in kratkih zvočnih znakov policijskega vozila ni upošteval, temveč je s pospešeno hitrostjo z vožnjo nadaljeval v smeri Maribora, pri tem pa storil kar osem kršitev cestno prometnih predpisov.

Izven naselja Vrhole, še vedno na avtocesti, je voznik le ustavil, saj se mu je med vožnjo izpraznila zadnja desna pnevmatika in je zadnjih pet kilometrov vozil le po platišču zadnjega desnega kolesa. Policisti so ob pomoči policistov Postaje prometne policije Maribor izvedli postopek, v katerem so ugotovili, da je storilec opisanih prekrškov 35-letni Romun, pri katerem pa niso zaznali alkohola ali vpliva drog oz. drugih psihoaktivnih snovi.