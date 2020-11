Po avtocesti vozil pijan, ni upošteval ukazov policistov in pristal v pridržanju

Dolenjski policisti so sporočili, da so sinoči, nekaj pred 22. uro, na avtocesti pri Trebnjem zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da 54-letni kršitelj vozi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,58 miligramov alkohola. Kršitelj se je nedostojno vedel in ni upošteval ukazov policistov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Spomnimo, da se danes začenja drugi del nacionalne akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu. Policisti bodo preverjali vožnjo pod vplivom alkohola, poleg tega pa bodo izvedli preizkuse s sredstvi za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu. Akcija bo trajala do 15. novembra.