Po avtocesti vozil prehitro in pijan, ostal brez vozniške

Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Za storjena prekrška so mu izrekli 1.150 evrov globe in stransko sankcijo 19 kazenskih točk.

Policija opozarja, da je kombinacija prehitre vožnje in vožnje pod vplivom alkohola tista, ki najpogosteje botruje najhujšim prometnim nesrečam. Zato voznike pozivajo, naj upoštevajo omejitve hitrosti in naj ne vozijo, če so pred tem uživali alkoholne pijače.