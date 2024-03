Po avtocesti vozil prehitro in pod vplivom drog, voznik ostal brez izpita

Med poostrenim nadzorom prometa na avtocesti A1 so celjski prometni policisti zabeležili več prekoračitev hitrosti, poroča Policijska uprava Celje. Med njimi izstopa voznik osebnega avtomobila znamke Mini Cooper, ki je na odseku, kjer je hitrost vožnje s prometnim znakom omejena na 130 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo 157 kilometrov na uro.

Kršitelju so izdali plačilni nalog, ker pa je za osebo obstajal sum, da vozi v cestnem prometu pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo, so mu policisti odredili še postopek za prepoznavo znakov oz. simptomov, ki so posledica prepovedanih drog.

Test je pokazal prisotnost prepovedane droge v organizmu. Policisti so vozniku odredili strokovni pregled, ki pa ga je slednji odklonil.

Zoper voznika so podali obdolžilni predlog, saj je storil prekršek zoper varnost cestnega prometa. "Zanj je predpisana stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in gre za storitev hujšega prekrška v cestnem prometu," so sporočili s Policijske uprave Celje.

Minuli konec tedna so sicer celjski policisti obravnavali sedem močno pijanih voznikov, ki so imeli od promila do dveh alkohola v krvi.