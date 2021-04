Po avtocesti vozil v napačno smer, vozniku odvzeli vozniško dovoljenje

Po pravilni vključitvi na avtocesto v Kranju je voznik vozilo obrnil in se namesto v smeri Gorenjske odpeljal proti Ljubljani. Voznik je za vožnjo v napačno smer tako kot večina drugih, ki stori to napako, uporabil prehitevalni pas. Po krajši vožnji je sicer svojo napako opazil in vozilo znova obrnil v pravo smer, a je dogodek že zaznal ljubljanski policist.

Prometni policisti so voznika izsledili in ga zdaj obravnavajo v prekrškovnem postopku. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje.

V primeru, da vozniki na poti srečajo vozilo, ki vozi v napačno smer, lahko najhujše preprečijo z doslednim umikanjem na desne pasove na avtocesti, z zmanjšanjem hitrosti in s prižigom vseh štirih smernih utripalk, razlagajo policisti."Vozniki naj, ko je to varno, takšno vožnjo tudi čim prej prijavijo na interventno številko 113," še dodajajo.