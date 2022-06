Po avtocesti vozil z uničeno pnevmatiko in nepravilno pritrjenim tovorom

Policisti specializirane enote avtocestne policije (SEAP) so v torek dopoldan, okrog 8.30, na avtocesti A-1, opravljali nadzor prometa. Pred predorom Kastelec, na relaciji Kozina – Črni Kal, so opazili vlečno vozilo s polpriklopnikom, ki ga je vozil 35-letni državljan BiH. Policisti so ugotovili, da je voznik tovor izrednih dimenzij pritrdil z oprtnicami v nasprotju s pravili, zaradi česar bi se lahko oprtnice pretrgale. Prav tako pa je bila na polpriklopniku ena pnevmatika popolnoma uničena.

Policisti so vozilo izločili iz prometa, vozniku pa so vročili plačilni nalog v vrednosti 520 evrov. S PU Koper so tudi sporočili, da bodo zoper pravno osebo, in sicer prevozno podjetje v Sloveniji, uvedli hitri postopek in izdali odločbo o prekršku.