Po avtocesti vozila s tremi promili in pol alkohola v krvi

Zaradi močne alkoholiziranosti so voznico s kraja z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico. "Voznici smo odvzeli vozniško dovoljenje in podali obdolžilni predlog. Čaka jo 1.200 evrov globe, kar je še najmanj, kar jo je lahko doletelo," so v poročilu za javnost zapisali celjski policisti in dodali, da bi bile v primeru prometne nesreče posledice dosti hujše, sploh na avtocesti, kjer so hitrosti visoke, gostota prometa pa velika.

Policisti poudarjajo, da raziskave kažejo, da je pri enem promilu alkohola v krvi – voznica je imela dobre tri in pol – bistveno motena reakcija oči na svetlobo ter da je bistveno zožen zorni kot oči, kar pomeni, da se težko prilagajamo svetlobnim spremembam in ne moremo pravočasno dojemati, kaj prihaja z naše leve in desne strani. To je lahko še zlasti usodno v križiščih.