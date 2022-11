Po avtocesti vozila v nasprotno smer, ustavili so jo policisti

Včeraj okoli 23. ure so policisti na Dolenjskem obravnavali voznico, ki je na avtocesti vozila v napačno smer, je sporočila predstavnica Policijske uprave Novo mesto Alenka Drenik.

Policijske patrulje so, potem ko so jih obvestili o nevarni vožnji, vozilo izsledile in ustavile. Za volanom je sedela 47-letna voznica. Ugotovili so, da se je peljala iz smeri Obrežja proti Ljubljani. "Na odseku avtoceste v Dobruški vasi, kjer se izvajajo dela, je avtomobil obrnila in nadaljevala vožnjo proti Obrežju. Na območju Smednika je nato vozilo znova obrnila in nato proti Ljubljani vozila v nasprotni smeri. Pri tem je v Dobruški vasi na odseku, kjer se izvajajo dela, trčila v varovalno ograjo in kljub temu nadaljevala vožnjo v smeri Ljubljane," je ugotovitve povzela Drenikova.

Okoliščine policisti še preiskujejo, zoper kršiteljico bodo ukrepali na podlagi ugotovitev.