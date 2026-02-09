Po avtocesti z 206 km/h: 1200 evrov globe in devet kazenskih točk

Celjski policisti, ki so v nedeljo na avtocesti opravljali nadzor hitrosti, so zaznali več kršitev, med njimi pa še posebej izstopa voznik, ki je na odseku avtoceste zunaj naselja Šentrupert, kjer je hitrost omejena na 130 km/h, vozil s hitrostjo kar 206 km/h, so sporočili s Policijske uprave Celje.

"Takšna prekoračitev hitrosti predstavlja izjemno nevarnost za vse udeležence v cestnem prometu. Pri tako visokih hitrostih se bistveno zmanjšata zmožnost obvladovanja vozila in reakcijski čas voznika, posledice morebitnih prometnih nesreč pa so praviloma zelo hude ali celo usodne," so opozorili.

Kršitelju so izdali plačilni nalog v višini 1200 evrov in mu izrekli devet kazenskih točk.