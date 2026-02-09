Naslovnica
Črna kronika

Po avtocesti z 206 km/h: 1200 evrov globe in devet kazenskih točk

09. 02. 2026 14.09

Avtor:
D.L.
Prekoračitev hitrosti

Celjski policisti so med nadzorom hitrosti na avtocesti ujeli voznika, ki je vozil kar 206 km/h. S takšno hitrostjo, bistveno nad omejitvijo 130 km/h, je predstavljal veliko nevarnost v prometu. Kršitelju so izdali plačilni nalog v vrednosti 1200 evrov in devet kazenskih točk.

Prehiter voznik
Prehiter voznik
FOTO: Pu Celje

Celjski policisti, ki so v nedeljo na avtocesti opravljali nadzor hitrosti, so zaznali več kršitev, med njimi pa še posebej izstopa voznik, ki je na odseku avtoceste zunaj naselja Šentrupert, kjer je hitrost omejena na 130 km/h, vozil s hitrostjo kar 206 km/h, so sporočili s Policijske uprave Celje.

"Takšna prekoračitev hitrosti predstavlja izjemno nevarnost za vse udeležence v cestnem prometu. Pri tako visokih hitrostih se bistveno zmanjšata zmožnost obvladovanja vozila in reakcijski čas voznika, posledice morebitnih prometnih nesreč pa so praviloma zelo hude ali celo usodne," so opozorili.

Kršitelju so izdali plačilni nalog v višini 1200 evrov in mu izrekli devet kazenskih točk.


prekoračitev hitrosti avtocesta policija Šentrupert plačilni nalog

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Iluminati 2
09. 02. 2026 16.56
Jaka muda
Odgovori
+1
1 0
Chrome
09. 02. 2026 16.33
Boga Kia, to ji je vadil dušo haha
Odgovori
+2
2 0
Hugh_Mungus
09. 02. 2026 16.12
dejte no mir s tem kasiranjem na AC... na AC je nevarnost hudih posledic najmanjša. Mal večkrat naj stojijo pri šolah in nasploh v naseljih. Tam so pešci, kolesarji in drug promet brez odbojne ograje med smernima voziščema.
Odgovori
+8
9 1
prdara
09. 02. 2026 16.09
kaj pa je 206 na uro pri današnjih sodobnih avtomobilih,samo levi pas pa gas
Odgovori
-1
5 6
Watcherman
09. 02. 2026 16.03
Neumni in neodgovorni vozniki brez pameti.Lp
Odgovori
-1
4 5
flojdi
09. 02. 2026 15.34
Pa mu je ratal bit sej 1x u cajtngih
Odgovori
+3
3 0
periot22
09. 02. 2026 14.49
206 ni na avtocesti nobena hitrost!!!!!!!!!
Odgovori
+3
10 7
jedupančpil
09. 02. 2026 16.02
na nasih cestah je to ....
Odgovori
-1
0 1
Watcherman
09. 02. 2026 16.02
A to ni nobena hitrost,če je omejitev 130 brihta?.
Odgovori
-2
1 3
Deathstar
09. 02. 2026 14.34
200km/h, pa na prvi strani črne kronike. Bruh....
Odgovori
+6
10 4
Iluminati 2
09. 02. 2026 17.00
Kaksen podn od tej strani, a?
Odgovori
0 0
bibaleze
