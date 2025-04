Po baker tudi na samostan: na Goriškem izginilo šest žlebov in cev

Goriški policisti so bili danes dopoldne obveščeni o tatvini bakrenih žlebov s samostana. Neznani storilec je sinoči na Goriškem ukradel šest bakrenih žlebov, dolgih tri in štiri metre, ter povzročil za okoli tisoč evrov materialne škode.

V Rožni Dolini pri Novi Gorici pa je sinoči s stavbe javnega zavoda izginila tudi 1,4 metra dolga odtočna bakrena cev, ki so jo uporabljali za odvajanje vode s strehe objekta. "Po dejanju je neznanec z ukradenim predmetom odšel neznano kam. S tem je bila oškodovanemu javnemu zavodu povzročena materialna škoda za okoli 300 evrov," so sporočili s Policije in dodali, da nadaljujejo z odkrivanjem okoliščin tatvin.