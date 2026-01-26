Po cesti drvel kar 162 kilometrov na uro

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so ribniški policisti minuli vikend pri opravljanju nadzora prometa na območju Ribnice zaznali voznika, ki je na cesti zunaj naselja hitrost prekoračil za več kot 60 kilometrov na uro. Na cesti, kjer je omejitev hitrosti 90 kilometrov na uro, je namreč vozil kar 162 kilometrov na uro.

Slednje pomeni, da je voznik, upoštevaje varnostno razliko merilne naprave, dovoljeno hitrost prekoračil za 63 kilometrov na uro.

Zoper voznika vodijo postopek o prekršku, za katerega je predpisana globa v višini 1200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk.

Zaradi doseženega števila kazenskih točk so policisti vozniku odvzeli tudi vozniško dovoljenje ter mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno sodišče za prekrške.

"Voznike opozarjamo, naj hitrost vožnje vedno prilagodijo omejitvam, razmeram na cesti in svojim vozniškim sposobnostim," ob tem sporočajo s policije. Neprilagojena hitrost namreč ostaja eden najpogostejših vzrokov za najhujše prometne nesreče.

V trenutnih razmerah, ko so ceste zaradi nizkih temperatur, vlage ali padavin pogosto spolzke, se tveganje za izgubo nadzora nad vozilom še dodatno poveča, še opozarjajo in dodajajo, da lahko z odgovorno in strpno vožnjo vsak voznik pomembno prispeva k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.