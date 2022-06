Po dolenjski avtocesti pijan vozil v napačno smer

Policiste je v nedeljo dopoldan več klicateljev opozorilo na voznika osebnega avtomobila, ki je na odseku dolenske avtoceste Smednik – Dobruška vas vozil v napačno smer proti Krškemu. Prometni policisti so voznika kasneje odkrili na relaciji Dobruška vas – Kronovo. Ta je s hitrostjo 30 kilometrov na uro vozil proti Novemu mestu.

Za voznikom se je nabirala kolona, na modro luč in sireno policistov pa sprva ni reagiral, so sporočili s PU Novo mesto. V določenem trenutku se je nato voznik odločil, da se bo ustavil in obstal kar na voznem pasu.