Po dolenjski avtocesti vozil več kot 200 km/h

Novomeški prometni policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami izvajali meritve hitrosti z video nadzornim sistemom Provida. Kot so sporočili s PU Novo mesto, so vozniku osebnega avtomobila Porsche carrera francoskih registrskih oznak na daljši razdalji izmerili povprečno hitrost 202 km/h.

50-letni državljan Francije je med vožnjo storil še več kršitev, saj ni vozil po desnem prometnem pasu, namer o spremembi voznih pasov ni nakazoval s smernikom, ni vozil po sredini prometnega pasu, na vozilu pa tudi ni imel nameščene vinjete.