Po družinski tragediji na Pagu: oče se brani z molkom, stanje otrok stabilno

Deklici, stari sedem in osem let, sta bili hudo poškodovani, triletni deček in petletna deklica pa sta imela lažje poškodbe, predvsem modrice in odrgnine. Zdravniki so pri dečku pozneje odkrili zrak v prsnem košu, kar so naknadno kategorizirali kot težko poškodbo.

54-letnega Josipa Rođaka , ki je z balkona na Pagu vrgel svoje štiri otroke, so v četrtek zvečer z lisicami na rokah in nogah privedli na policijsko postajo v Zadru, kjer pa se je po poročanju hrvaških medijev branil z molkom. Noč je preživel v priporu, danes pa ga bo zaslišal preiskovalni sodnik in odločil o njegovem priporu. Po vsej verjetnosti mu bo odredil 30-dnevni pripor, da policija v tem času ugotovi vse okoliščine dogodka, ki je šokiral Hrvaško.

Zdravnik: Česa takšnega še nisem videl

"Sprejeli smo štiri otroke, tri deklice in enega dečka. Ena deklica je imela lažje poškodbe, trije pa težje. Žal smo morali deklico, ki ima poškodbe glave, prsnega koša in trebuha, premestiti v Klinični center v Zagrebu," je povedal Edi Karuc, namestnik direktorja Splošne bolnišnice Zadar.

Za Novo TV je dejal, da česa podobnega še nikoli ni videl. "Na mojo in našo srečo še nikoli nismo imeli takšnega primera. Anesteziolog sem več kot 20 let, pa tega še nisem doživel. Ni hujše stvari od tega, da vam reševalci pripeljejo okrvavljeno odejico in otroka, ki od travme niti ne joče. Moram pa reči, da smo se primera lotili izjemno dobro. Zahvaljujem se vsem sodelavcem, ki so dobro opravili svoje delo," je povedal.

Najhuje je poškodovana sedemletnica

Sedemletni deklici, ki je najhuje poškodovana in se zdravi v Zagrebu, se stanje čez noč ni spremenilo. Njeno stanje je stabilno, je sporočil namestnik direktorja bolnišnice Milivoj Novak. "Priključena je na aparate za dihanje. Notranje krvavitve in krvavitev v možganih smo uspeli zaustaviti. Zdravniki za zdaj ne načrtujejo nobenih posegov," je dejal.

Novak je že včeraj povedal, da pričakuje, da si bo opomogla in da je najpomembneje, da poskrbijo za možganske poškodbe. Pohvalil je kolege iz Zadra, ki so jo z reševalnim vozilom pripeljali v najboljšem možnem stanju. Helikopterja namreč zaradi njenih poškodb niso mogli uporabiti."Verjamemo in upamo, da se bo vse dobro končalo," je dejal in napovedal, da bo kritičnih še nekaj prihodnjih dni.

Njeno osemletno sestrico pa so danes v zadarski bolnišnici operirali. Karuc je sporočil, da je operacija potekala dobro, zapletov ni bilo, deklica zdaj okreva. Tudi stanje mlajših dveh je po njegovih besedah stabilno.

Očetu grozi od 15 do 40 let zapora

Tako tuji kot domači mediji se sprašujejo, kaj je očeta privedlo do tega, da se je spravil na svoje štiri otroke

Policija dejanje 54-letnika, ki je sicer njihov stari znanec in dela kot varnostnik v kampu Šimuni, obravnava kot štirikratni poskus umora. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi od 15 do 40 let zapora, kar je najdaljša možna kazen na Hrvaškem.

Lahko pa gre primer tudi v drugo smer. Če bodo ugotovili, da oče v času dejanja ni bil prišteven, ne more odgovarjati za svoje dejanje, pač pa ga bodo poslali na psihiatrično zdravljenje, je za N1 povedal sodnik vrhovnega sodišča Damir Kontrec.

18-letna hči, ki ne živi z njimi: Udarci so bili del vsakdana

Direktorica Centra za socialno delo v Zadru Vesna Burčulje na novinarski konferenci povedala, da so družino sicer obravnavali, a nikoli zaradi nasilja. Tudi 43-letna mama otrok Katica Rođak naj bi jim povedala, da nič ni kazalo na to, da bi njen mož lahko storil tako dejanje.

A Josip ima po poročanju Jutarnjega lista še eno hčerko iz prvega zakona – 18-letnico, ki živi v domu za otroke brez staršev v Rijeki. Novico je sprejela z grozo in povedala, da so bili – dokler je ona še živela doma – udarci nekaj vsakodnevnega.

Štefica Karačić, predsednica inšpekcije, ki nadzira delo Centrov za socialno delo, je razgovor z Burčulovo že opravila, stekla je tudi preiskava. "Preveriti želimo, kdo vse je bil v stiku z družino, ali se je ustrezno reagiralo oz. postopalo v skladu s predpisi. Videli bomo, kaj bo pokazala preiskava. Situacija je šokantna in težko razumljiva. Videla sem že težke primere, a ta primer me je dotolkel," je dejala za N1.

Na vprašanje novinarjev, ali je CSD družino s Paga obravnaval samo zaradi hčerke, ki ni živela z njimi, je odgovorila, da tak scenarij ni verjeten.