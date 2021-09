Po dveh tednih od pridobitve vozniške ostal brez nje zaradi alkohola

Policisti iz Dolenjskih Toplic so minuli petek nekaj pred 8. uro pri Osnovni šoli Žužemberk obravnavali 34-letnega voznika osebnega avtomobila iz Škocjana, ki so mu zaradi nezanesljive vožnje odredili preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal 1,17 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Vozniku začetniku, ki je pridobil pravico voziti osebni avtomobil pred dobrima dvema tednoma, so prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno vzeli vozniško dovoljenje, so navedli na Policijski upravi (PU) Novo mesto.

Krški policisti pa so nekaj po 10. uri ustavili 37-letnega voznika iz Ljubljane, ker je divjal po Krškem, izgubil oblast nad vozilom, se zaletel v cestne robnike in pri tem poškodoval obe prednji pnevmatiki. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,65 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Za dve kršitvi cestnoprometnih predpisov je dobil plačilni nalog, prislužil pa si je tudi počitek v prostorih za pridržanje policijske postaje, so še navedli na Policiji.