Po eksploziji zagorela delavnica in hlev: moški huje poškodovan

Vzrok eksplozije, ki je v nedeljo popoldne odjeknila v Andražu nad Polzelo, še ni potrjen, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Eksplozija je povzročila tudi požar. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so bili okoli 13.30 obveščeni o požaru na gospodarskem poslopju. Po navedbah Policije sta zagorela delavnica in hlev, ogenj je uničil celotno ostrešje in seno, živino pa so na srečo uspeli pravočasno rešiti.

40-letni moški se je v požaru huje poškodoval, z opeklinami so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v UKC Ljubljana.

Požar so omejili in pogasili gasilci PGD Andraž nad Polzelo, Ločica ob Savinji, Polzela, Braslovče in Žalec.