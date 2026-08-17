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Črna kronika

Po eksploziji zagorela delavnica in hlev: moški huje poškodovan

Polzela, 17. 08. 2026 15.00 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
M.P.
gasilci, splošna-7

Celjski policisti so v nedeljo v Andražu nad Polzelo obravnavali eksplozijo v delavnici, v kateri se je huje poškodoval 40-letni moški. Po eksploziji je zagorelo v delavnici in v hlevu, ogenj pa je uničil celotno ostrešje in seno. Živino so uspeli pravočasno rešiti.

Vzrok eksplozije, ki je v nedeljo popoldne odjeknila v Andražu nad Polzelo, še ni potrjen, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Eksplozija je povzročila tudi požar. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so bili okoli 13.30 obveščeni o požaru na gospodarskem poslopju. Po navedbah Policije sta zagorela delavnica in hlev, ogenj je uničil celotno ostrešje in seno, živino pa so na srečo uspeli pravočasno rešiti.

40-letni moški se je v požaru huje poškodoval, z opeklinami so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v UKC Ljubljana.

Požar so omejili in pogasili gasilci PGD Andraž nad Polzelo, Ločica ob Savinji, Polzela, Braslovče in Žalec.

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periot22
17. 08. 2026 15.54
Glede zastave pri prejšnjem članku oba zapret!
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