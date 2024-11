V petek popoldan so bili ljubljanski policisti obveščeni o fizičnem obračunu na območju Šiške. Na kraju so naleteli na 61-letno žensko, ki je utrpela hujše poškodbe. Tam pa je bil tudi 41-letni sostanovalec, ki so mu policisti odvzeli prostost. Po do zdaj znanih informacijah življenje 61-letnice ni ogroženo, so sporočili s PU Ljubljana.