Po gorenjski avtocesti divjal kar 209 kilometrov na uro

Gorenjski prometni policisti so med vikendom poostreno merili hitrost na avtocesti. Po besedah Bojana Kosa, predstavnika Policijske uprave (PU) Kranj, so kombinirali nadzor s klasičnim merilnikom hitrosti ter vozilom z video nadzornim sistemom Provida. "V petek so zaznali pet prekoračitev hitrosti, v soboto 37 (najvišja izmerjena hitrost je bila 190 km/h), včeraj pa 35 prehitrih voznikov (najvišja izmerjena hitrost je bila 209 km/h)," je povedal Kos. Z nadzorom in večjo vidnostjo so policisti tudi umirjali promet zaradi večjih zgostitev prometa ob koncu tedna. "Pozivamo k upoštevanju prometnih pravil in odgovorni vožnji," je še zaključil Kos.