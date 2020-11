Po gorenjski avtocesti kar 183 kilometrov na uro

Gorenjski prometni policisti so včeraj merili hitrost vožnje voznikov na avtocesti med Brnikom in Torovim. Ugotovili so 65 prekoračitev hitrosti nad 150 kilometrov na uro. Proti voznikom potekajo prekrškovni postopki.

Najvišja izmerjena hitrost je bila 183 kilometrov na uro. Ceste so hladne, oprijem pa je slabši kot v poletnih mesecih. Zato je daljša tudi pot ustavljanja in hitreje pride do zdrsa. Voznike pozivamo k upoštevanju prometnih pravil in omejitev hitrosti.