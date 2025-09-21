Po gorenjski avtocesti s kar dvema promiloma v krvi

Gorenjski prometniki so v soboto nekaj pred 19. uro dobili obvestilo o vozniku, ki po gorenjski avtocesti, iz smeri Kranja proti Jesenicam, nezanesljivo vozi.

40-letni voznik je avtocesto zapustil na izvozu Lesce, kjer so ga ustavili policisti. Ugotovili so, da je avtomobil vozil pod močnim vplivom alkohola, saj mu je alkotest pokazal rezultat 0,95 mg/l, kar je okoli 2 promila. Z obdolžilnim predlogom bo predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču, so sporočili s PU Kranj.