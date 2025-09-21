Svetli način
Črna kronika

Po gorenjski avtocesti s kar dvema promiloma v krvi

Kranj , 21. 09. 2025 10.51 | Posodobljeno pred 26 minutami

A.K.
Gorenjski policisti so ustavili 40-letnega voznika, ki je po avtocesti vozil pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal 0,95 mg/l (okoli 2 promila). Zoper njega bo podan obdolžilni predlog sodišču.

Gorenjski prometniki so v soboto nekaj pred 19. uro dobili obvestilo o vozniku, ki po gorenjski avtocesti, iz smeri Kranja proti Jesenicam, nezanesljivo vozi.

Preizkus alkoholiziranosti
Preizkus alkoholiziranosti FOTO: Bobo

 40-letni voznik je avtocesto zapustil na izvozu Lesce, kjer so ga ustavili policisti. Ugotovili so, da je avtomobil vozil pod močnim vplivom alkohola, saj mu je alkotest pokazal rezultat 0,95 mg/l, kar je okoli 2 promila. Z obdolžilnim predlogom bo predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču, so sporočili s PU Kranj. 

alkohol avtocesta Gorenjska voznik promet
rogla
21. 09. 2025 11.20
Trajno odvzeti vozniško dovoljenje!
