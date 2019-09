Po gorenjski avtocesti vozil kar 231 km/h

Gorenjski prometni policisti so imeli čez vikend veliko dela. Na avtocesti Vrba–Hrušica so tako v soboto naleteli na tujca, ki je proti Karavankam vozil še enkrat hitreje od dovoljene hitrosti. Kjer je omejitev 110 km/h, je vozil kar 231 km/h.

V nedeljo pa so na istem delu avtoceste obravnavali še slovensko voznico, ki je pri omejitvi 110 km/h vozila 166 km/h, poleg tega pa je bila močno vinjena. Preizkus alkoholiziranosti je namreč pokazal rezultat 0,76 mg/l alkohola. Voznico so izločili iz prometa, policisti pa opozarjajo, da sta taka hitrost in alkohol smrtonosna kombinacija.