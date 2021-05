Po gorenjski avtocesti vozil v napačno smer, kaj storiti v takem primeru?

Prometna patrulja se je zaradi velike ogroženosti drugih udeležencev in z razlogom ustavitve v pravi smeri medtem z modrimi lučmi peljala proti njemu. Z voznikom so se srečali pri Brezjah. Tam je morala prometna patrulja ob poskusu varne ustavitve zaradi njegovih nenadnih manevrov in velike ogroženosti celo za trenutek zapustiti službeno vozilo in obvarovati sebe.

Ker je voznik peljal mimo njih, je ista patrulja pri zaprti avtocesti obrnila policijsko vozilo in nemudoma zapeljala za njim. S policisti so ga ustavili pri Radovljici. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal več kot 0,52 mg/l alkohola, policisti pa so mu odredili tudi strokovni pregled. Proti vozniku poteka postopek zaradi suma kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa, pri čemer sicer ni bilo ugotovljeno, da bi šlo za namerno dejanje. V dogodku ni bil nihče poškodovan, so še sporočili gorenjski policisti.

Vloga policistov, zbrana dejanja voznikov in prijave so kombinacija ključnih dejavnikov, ki so preprečili potencialno hudo nesrečo, za kar se vsem iskreno zahvaljujejo. Ob tem policisti PU Kranj poudarjajo še pravilo "Vozi desno, prehitevaj levo!", ki je ob takih trenutkih še kako na mestu.

Kako ukrepati, ko se pred nami na avtocesti pojavi vozilo, ki vozi v napačno smer?

- Vozilo, ki vozi v napačno smer, je običajno na prehitevalnem pasu. Če se srečate z njim, takoj zmanjšajte hitrost vožnje in se umaknite na vozni ali celo na odstavni pas. Vklopite vse utripalke in ohranite varnostno razdaljo. Ne prehitevajte in takega vozila ne poskušajte ustavljati na silo ali tako, da bi zapeljali proti njemu. Nepravilno vožnjo, ki se običajno zgodi zaradi velikih napak udeležencev ali alkohola, takoj prijavite Policiji na številko 113.

- Če pa slišite obvestilo o vožnji v napačno smer, se, če je le možno, izključite iz avtoceste ali zapeljite na prvo počivališče in obvezno zmanjšajte hitrost vožnje, vozite na varni razdalji do vozila pred vami in ne prehitevajte. Vozite po voznem ali odstavnem pasu, so še sporočili iz PU Kranj.