Po gorenjski avtocesti vozil v napačno smer, potem vozilo obrnil v pravo

Policisti so takoj po tem, ko so prejeli klic, začeli z zapiranjem uvozov na kritičnem odseku avtoceste ter z aktivnostmi za zagotavljanje varnosti udeležencev in za izsleditev voznika, ki pa na vožnji ni bil dobljen. Policija je voznika kasneje izsledila na podlagi obvestil, natančneje delavca Darsa. Proti njemu še poteka postopek.

Že 11 prijav samo v letošnjem letu

V letošnjem letu so gorenjski policisti prejeli 11 prijav vožnje v napačno smer, vključno z včerajšnjo. Prijave so se nanašale na priključke Hrušica, Podbrezje, Radovljica, Kranj zahod, Kranj vzhod in Lesce. Štiri udeležence so policisti izsledili. Prva je bila voznica, ki je januarja peljala v napačno smer od odseka Kranj zahod proti Ljubljani. Aprila sta bila zaradi vožnje v napačno smer po avtocesti obravnavana dva voznika. Včeraj so obravnavali še četrtega voznika.

Vožnje v napačno smer se dogajajo tudi v tujini

Vožnje v napačno smer se dogajajo povsod. Spodnji posnetek je iz Velike Britanije. Vožnja v napačno smer avtomobila s prikolico se je končala z nesrečo, v kateri so bila udeležena tri vozila.