Po hišni preiskavi osumljenec končal v zaporu

Mariborski policisti so v četrtek popoldan na podlagi predhodno zbranih obvestil in pridobljene odredbe preiskovalnega sodnika opravili preiskavo stanovanja na območju mesta Maribor, ki ga je uporabljal in v katerem je začasno prebival 49-letni moški, sicer doma iz UE Pesnica. Kot so sporočili s PU Maribor, so policisti preiskavo opravili zaradi utemeljenega suma, da se navedeni ukvarja s proizvodnjo prepovedanih drog in nedovoljenih snovi v športu ter prometom z njimi, omogočanjem uživanja in uporabe ter hranjenjem prepovedane droge v stanovanju.

Med hišno preiskavo stanovanja so policisti našli in zasegli PVC-zavitek s sedmimi okroglimi belimi tabletami s prečno zarezo na eni strani, šest originalnih pretisnih omotov, v katerih je po deset okroglih belih tablet s prečno zarezo na eni strani, samozapiralno vrečko iz PVC-ja z zavitkom iz aluminijaste folije z neznano grudasto snovjo bele barve in dva hermetično zavarjena PVC-zavitka z večjo količino neznanih okroglih belih tablet s prečno zarezo na eni strani, v vsakem ovoju pa je okoli tisoč tablet.

"Ker za vse zasežene predmete obstaja utemeljen sum, da gre za prepovedane droge, bodo policisti po vseh zbranih obvestilih ter opravljenem pregledu in analizi zaseženih snovi zoper osumljenega podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj po 186. in 187. členu Kazenskega zakonika (KZ-1)," so sporočili policisti in dodali, da so osumljenca, ker sta bila zanj razpisana tiralica in evropski priporni nalog za prijetje in privedbo, po postopku privedli v zavod za prestajanje kazni zapora v Mariboru.