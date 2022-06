Po hišnih preiskavah policisti pridržali štiri osebe

Novogoriški kriminalisti in policisti posebne policijske enote so v sredo, skupaj z večjim številom kriminalistov in policistov drugih policijskih uprav in generalne policijske uprave, na podlagi sodnih odredb, opravili več hišnih preiskav na različnih lokacijah na Severnem Primorskem in eno hišno preiskavo na območju PU Ljubljana.