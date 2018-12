Po hitrem postopku: nasilnemu kolesarju pol leta zapora

Sodišče v Murski Soboti je kolesarja, ki je v Puconcih vinjen udaril in huje poškodoval voznika avtomobila, po le dveh dneh obsodilo na pol leta zapora. Gre za večkratnega povratnika, ki je bil zaradi nasilnih kaznivih dejanj in kršitev javnega reda in miru obravnavan že 21-krat. Kako deluje sistem obsodbe po hitrem postopku?