Po hrupnem zbiranju avtomobilov v Planici Policija v poostren nadzor

Policija pri nadaljnji preiskavi dogajanja v Planici, kjer se je minuli konec tedna v večernih urah zbralo večje število avtomobilistov in povzročalo hrup, ni ugotovila elementov javnega zbiranja. Bodo pa policisti preko sezone bolj poostreno nadzirali tudi ta segment.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Kranj, pri petkovem in sobotnem dogajanju v Planici, ko so okoljevarstvene organizacije na območju v poznih večernih in nočnih urah naštele kar 250 vozil, niso ugotovili elementov javnega zbiranja. Zato tudi niso ugotovili morebitnega prekrška s tega področja. Postopek so končali z ukrepi, ki so jih izvedli na licu mesta. Proti petim udeležencem so ukrepali zaradi naglega speljevanja in povzročanja hrupa iz vozil. Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green pa je prijavo dogodka podala tudi na Inšpektorat RS za okolje in prostor.

Kot so pojasnili na inšpektoratu, vsako pobudo za izvedbo inšpekcijskega nadzora evidentirajo in rangirajo glede na opisano kršitev v pobudi. Ko je pobuda na vrsti, se začne inšpekcijski postopek, v katerem se preveri in ugotovi dejstva in zbere dokaze. Sicer pa imajo pristojnost za ukrepanje po zakonu o ohranjanju narave tudi Policija, kmetijska inšpekcija in naravovarstveni nadzorniki Triglavskega narodnega parka (TNP).

icon-expand Proti petim kršiteljem so policisti ukrepali zaradi naglega speljevanja in povzročanja hrupa iz vozil. FOTO: Shutterstock