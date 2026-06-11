Po hudi nesreči v Zrkovcih umrl 24-letni voznik

Kot smo poročali, je mlad voznik z območja Maribora v prometni nesreči III. kategorije zapeljal z vozišča in trčil v betonsko ograjo. Po trčenju so ga reševalci v hudem stanju odpeljali v bolnišnico, kjer se je več dni boril za življenje.

S Policijske uprave Maribor so danes sporočili, da je voznik zaradi hudih poškodb umrl.

Letošnje leto je na območju Policijske uprave Maribor glede prometne varnosti slabše od lanskega. Z omenjeno nesrečo so policisti letos obravnavali že šest prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih je skupaj umrlo osem ljudi.

V enakem obdobju lani so na območju PU Maribor obravnavali tri prometne nesreče s smrtnim izidom, v katerih so umrle tri osebe.

Policisti ob tem znova pozivajo voznike k previdni in odgovorni vožnji ter doslednemu spoštovanju prometnih predpisov.