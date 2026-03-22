Po izbruhu požara 81-letni moški ostal v hiši in umrl

V soboto nekaj pred 4. uro so policisti PU Ljubljana prejeli obvestilo o požaru v eni izmed hiš na območju Podgorja pri Kamniku. V hiši se je nahajalo šest oseb, petim se je iz hiše uspelo evakuirati, starejši moški pa je ostal v hiši in so ga kasneje našli mrtvega, so sporočili s Policije.

Posredovali so gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj.

Po prvih podatkih naj bi zagorelo v dnevni sobi, kjer se je nahajal 81-letni umrli moški, vzrok za nastanek požara pa še ni znan in je predmet ogleda, kriminalistično-forenzične preiskave ter zbiranja obvestil, so sporočili iz PU Ljubljana. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.