Po nesreči s smrtnim izidom policija predlaga inšpekcijske postopke zoper lokale, ki so mladim točili alkohol

Kot so spomnili na Policijski upravi Koper, se je 27. julija nekaj po 4. uri zjutraj na glavni cesti Pivka–Postojna v semaforiziranem križišču na nadvozu avtoceste pri Postojni zgodila huda prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih pet mladih iz Postojne.

Kot so poročali takrat, so bili vsi v osebnem avtomobilu, s katerim je 25-letni voznik trčil v zadnji del tovornega vozila s polpriklopnikom, ki je stal pred semaforjem ob rdeči luči. Policisti so tedaj ugotavljali, da voznik osebnega avtomobila ni prilagodil hitrosti vožnje lastnostim ceste ter svojim sposobnostim in je v polpriklopnik trčil brez zaviranja. Pozneje so ugotovili, da je nesreči botroval tudi alkohol.

Voznik, 23-letni sopotnik in 17-letna sopotnica so ostali ukleščeni v vozilu in so bili huje poškodovani. Voznik je pozneje za posledicami nesreče tudi umrl. Lažje pa sta se poškodovala še 21-letnica in 23-letnik.

Policisti so po obravnavi nesreče podali poročilo na Okrožno državno tožilstvo. Med obravnavo pa so z zbiranjem obvestil ugotovili tudi, da so "v povezavi s prometno nesrečo storili prekrške tudi določeni gospodarski subjekti, zato bodo za ugotovljene prekrške podali predlog za uvedbo postopkov na pristojni tržni inšpektorat, in sicer zaradi točenja alkoholnih pijač mladoletnim osebam in za poslovanje izven določenega obratovalnega časa". Prekrške naj bi ugotovili vsaj pri dveh lokalih, v katerih so se pred nesrečo zadrževali mladi.

Ob tem na policiji lastnikom gostinskih lokalov in vsem organizatorjem javnih prireditev priporočajo "pazljivost pri točenju alkoholnih pijač in spoštovanje določb zakona o omejevanju porabe alkohola, saj so med gosti tudi vozniki, ki bodo po odhodu iz lokala udeleženi v cestnem prometu". "Ne točite alkoholnih pijač tistim, ki so že pod vplivom alkohola, mladoletnim, še posebej pa tistim, za katere veste, da bodo zatem sedli v vozila," pozivajo.

Obenem voznike pozivajo, naj vozijo le trezni. "Če boste uživali alkoholne pijače (ne glede na zaužito količino), se ne odločite za vožnjo v cestnem prometu. Dosledno upoštevajte tudi druga cestnoprometna pravila, še zlasti pravila o hitrosti, prednosti, prehitevanju, uporabi varnostnih pasov in mobilnih telefonov ter varnostni razdalji," so policisti na srce položili voznikom.