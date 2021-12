Moški po Kopru raznosil gole fotografije bivše partnerke

Kot je dodala, gre v primeru, da so letake s sporno vsebino videli tudi otroci, še za kaznivo dejanje Prikazovanje, izdelovanje, posest in posredovanje pornografskega gradiva. "Vse starše, čigar otroci (mlajši od 15 let) so videli te letake in se ob tem zgražali, se prestrašili in podobno, prosimo, da to čim prej prijavijo na Policijski postaji Koper," je še pozvala Leskovčeva.