Slovenka umrla po lepotnem posegu v Turčiji

V Turčiji je po lepotnem posegu umrla Slovenka. Kot smo poročali, naj bi šlo za zaplet pri liposukciji. Kot danes poroča Večer, je šlo za 44-letnico. Na poseg v Turčijo se je odpravila ob posredovanju neimenovane agencije. Po posegu na kliniki, ko je že bila nastanjena v hotelu, naj bi se njeno zdravstveno stanje poslabšalo in zapletlo.

Previdno pri odločitvah za lepotne posege v tujini

Več Slovencev se je po lepotnem posegu v tujini doslej že soočalo z zapleti, denimo z okužbami ali krvavitvami. Na nevarnost in možne katastrofalne posledice cenejših lepotnih posegov v tujini smo že pred meseci opozarjali v naši Viziti, ko je britanska vlada zaradi zapletov, tudi smrti, zagnala posebno kampanjo in ljudem svetovala, naj ob privlačnejših ponudbah posegov dobro razmislijo o morebitnih posledicah.