Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Slovenka umrla po lepotnem posegu v Turčiji

Ljubljana, 06. 01. 2026 10.56 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Lepotna operacija

Po lepotnem posegu v Turčiji je umrla Slovenka. Po naših informacijah je šlo za zaplet pri liposukciji, kjer so med možnimi zapleti poškodbe notranjih organov in krvavitve.

V Turčiji je po lepotnem posegu umrla Slovenka. Kot smo poročali, naj bi šlo za zaplet pri liposukciji. Kot danes poroča Večer, je šlo za 44-letnico. Na poseg v Turčijo se je odpravila ob posredovanju neimenovane agencije. Po posegu na kliniki, ko je že bila nastanjena v hotelu, naj bi se njeno zdravstveno stanje poslabšalo in zapletlo. 

Preberi še Pri Slovenki hudi zapleti po lepotnem posegu v Turčiji

Previdno pri odločitvah za lepotne posege v tujini

Več Slovencev se je po lepotnem posegu v tujini doslej že soočalo z zapleti, denimo z okužbami ali krvavitvami. Na nevarnost in možne katastrofalne posledice cenejših lepotnih posegov v tujini smo že pred meseci opozarjali v naši Viziti, ko je britanska vlada zaradi zapletov, tudi smrti, zagnala posebno kampanjo in ljudem svetovala, naj ob privlačnejših ponudbah posegov dobro razmislijo o morebitnih posledicah.

Preberi še Cenejši posegi v tujini: posledice so lahko katastrofalne

Če se odločate za poseg v tujini, naj vas v to ne prepriča nižja cena, je opozoril estetski kirurg Peter Zorman, ključno je preverjanje informacij o usposobljenosti kirurga, standardih klinike in oskrbi v primeru zapletov: "Predvsem se moramo zavedati, da zavajajoče oglaševanje s hvalospevi o usposobljenosti kirurgov o obljubljanju popolnih rezultatov, ni primerna osnova za vzpostavitev nekega zaupanja vrednega odnosa med kirurgom in pacientom, ki je predpogoj v tem primeru."

turčija smrt

21-letnik pristal v bolnišnici, ker je vanj priletel pirotehnični izdelek

SORODNI ČLANKI

Pri Slovenki hudi zapleti po lepotnem posegu v Turčiji

Cenejši posegi v tujini: posledice so lahko katastrofalne

bibaleze
Portal
Fraza, ki uničuje čustveni razvoj fantov
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Kitajska želi več rojstev, pari pa ostajajo brez otrok
Kitajska želi več rojstev, pari pa ostajajo brez otrok
Malček na poti: MasterChef sodnik bo očka
Malček na poti: MasterChef sodnik bo očka
zadovoljna
Portal
Bogati lepotici je javno izpovedal ljubezen
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, biki se vračajo v rutino
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, biki se vračajo v rutino
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
vizita
Portal
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
cekin
Portal
Ste pred upokojitvijo? Lahko boste koristili ta sistem
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
V veljavi nove meje in strožja pravila za normirance
V veljavi nove meje in strožja pravila za normirance
moskisvet
Portal
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
Uganete, kdo je to?
Uganete, kdo je to?
Angelina Jolie zapušča Hollywood
Angelina Jolie zapušča Hollywood
Ali bi morali kavo piti na prazen želodec?
Ali bi morali kavo piti na prazen želodec?
dominvrt
Portal
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Ste že pospravili božično drevo?
Ste že pospravili božično drevo?
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
okusno
Portal
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Popolna enolončnica za hladne dni
Popolna enolončnica za hladne dni
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
voyo
Portal
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428