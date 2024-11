V letalski nesreči pri Gančanih poleg pilota umrli še dve osebi

Identitete ponesrečencev Policija še ni sporočila javnosti. Neuradno pa naj bi, po poročanju medijev, šlo za dva moška in žensko. Moška, stara 30 in 33 let, naj bi bila z območja Beltincev, 24-letna ženska pa s Štajerske. Poleta naj bi se po neuradnih navedbah po prvotnih načrtih udeležila še ena oseba, vendar ena od predvidenih potnic na let ni prišla.